"التعليم" تحدد طريقة الإبلاغ عن مخالفات المدارس الخاصة بشأن المصروفات الدراسية

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات الشكاوى ضد المدارس الخاصة حال وجود مخالفة للقرار الوزاري بشأن المصروفات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ"البوابة نيوز"، إنه يستطيع ولي الأمر تقديم شكوى رسمية تسلم باليد داخل مديرية التربية والتعليم التابع لها، أو لإدارة التعليم الخاص بديوان الوزارة.

وكان قد أكد “زلطة”، في تصريحات صحفية، ان زيادة قيمة المصروفات الدراسية عن النسبة المئوية المقررة قانونا “7%” في مدرسة خاصة أو دولية، أمر يخضع للتقييم من قبل الوزارة.

وأضاف، أن أي اختلاف عن النسبة المقررة أمرٌ تحدده اللجنة المُشكلة من الوزارة، بعد إجرائها عملية التقييم اللازمة.

وأشار إلى أن مديريات التعليم بدأت في تشكيل لجنة المراجعة لمتابعة نسبة الزيادة المقررة من قبل المدارس، مشددا على أهمية دور أولياء الأمور في الإبلاغ عن أي زيادة.