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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رضا شحاتة يعلن تشكيل المحلة للقاء المصري بالدوري

غزل المحلة
غزل المحلة
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أعلن الجهاز الفني لغزل المحلة  بقيادة رضا شحاتة تشكيل الفريق للقاء المصري البورسعيدي، المقرر له بعد قليل ضمن الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز . 

ضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : أحمد ميهوب . 

خط الدفاع  :مصطفى العش ، محمد بازوكا ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير . 

خط الوسط :  حميدو ماو ، أحمد النادرى ، أحمد الشيخ ، محمد جابر .

 الهجوم : جبريل أوريك ، عبدالرحمن عاطف " أجويرو " .

يدخل المحلة لقاء اليوم في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، اما المصري فيأتي في المركز الثامن برصيد 40 نقطة .

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري حاليا برصيد 64 نقطة من خوض 24 فقط، ولديه أكثر من مباراة مؤجلة نظرا لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، واقترب المارد الأحمر من التتويج بالدوري هذا الموسم وذلك بعد غياب موسمين لم يتوج بهم الفريق بدرع الدوري.

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