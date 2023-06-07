نائب محافظ القاهرة تعقد اجتماعا لتذليل العمل لمراجعة تراخيص البناء

اجتمعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأعضاء اللجنة المشكلة بالمنطقة طبقا لقرار محافظ القاهرة برئاسة نائب المحافظ بنطاق المنطقة الجنوبية والخاص بمتابعة قرارات ايقاف تراخيص البناء لمدة ستة اشهر وايقاف استكمال اعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات قبل السماح باستكمالها.

وأكدت نائب محافظ القاهرة حرصها الدائم على العمل على قدم وساق لتنفيذ كافة المهام وسرعة الانتهاء من مراجعة كافة تراخيص البناء الصادرة للعقارات الجاري تنفيذها للتأكد من استيفائها ومطابقتها للاشتراطات والضوابط وكذلك كافة اعمال البناء الجاري تنفيذها للصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والردود وخطوط التنظيم للسماح باستكمال اعمال البناء او توصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها، على ان يستثنى من ذلك اعمال البناء والانشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة بها.

وأضافت أن اللجنة كانت دائمة الانعقاد بمقر المنطقة الجنوبية لمباشرة كافة مهامها لضمان سرعة انجاز كافة المهام والاعمال المكلف بها وعرض تقاريرها الدورية والقرارات الصادرة عنها لتذليل كافة الصعوبات او اية معوقات تواجه الاعمال.

ووجهت رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بتسليم كافة التراخيص التي تم حصرها الى جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمراجعة مع تحديد جدول زمني للانتهاء من الاعمال.

يذكر ان اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حضره عمرو هاشم مدير مكتب نائب محافظ القاهرة، ومهندس المكتب الفني بالمنطقة الجنوبية، ورؤساء الاحياء المختصة، ومهندسا ممثلا عن نقابة المهندسين، وعن ادارة التفتيش على اعمال البناء بالمحافظة، ومهندسي التنظيم بالاحياء، وممثلي جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.