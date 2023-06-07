وزيرة خارجية فرنسا تزور الدوحة وجدة لمناقشة الأزمات الدولية ومكافحة عودة "داعش"

توجهت كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية وقطر في زيارة تستغرق يومين ( 7 و 8 يونيو 2023).

وعلمت "البوابة نيوز" من الخارجية الفرنسية أن الوزيرة ستشارك غدا في المملكة السعودية، (8 يونيو 2023) في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش ، المنعقد في الرياض، وستشدد على تصميم فرنسا على مواصلة مكافحة الإرهاب بلا هوادة ، وستطالب التحالف بمواصلة جهوده الجماعية ، العسكرية والمدنية على حد سواء.

كما ستشدد كولونا على أهمية استمرار التحالف في تحركاته في بلاد الشام لمواجهة استراتيجية عودة داعش، وستذكر بأن فرنسا التزمت باستمرار بتحقيق الاستقرار والمساعدات الإنسانية في العراق وسوريا منذ عام 2017 ، وستعلن عن مساهمة كبيرة لبلادها لعام 2023.

وستؤكد الوزيرة دعمها لالتزام التحالف الدولي ضد داعش في قارة إفريقيا ، إلى جانب الفاعلين الدوليين الآخرين المنخرطين في مكافحة الإرهاب ، بمنطق الشراكة مع الدول الأفريقية، كما ستصر على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب ، ووضع قضايا الأمن العام والحوكمة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في صميم عملها.

ومن المقرر أن تدعو كاترين كولونا إلى زيادة التعاون في مكافحة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والقاعدة في أفغانستان وآسيا الوسطى ، مع التذكير بأن تكاثر انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية من قبل طالبان لن يؤدي إلا إلى لعبة التنظيمات الإرهابية.

وعلمت "البوابة نيوز" أن وزيرة الخارجية الفرنسية ستجري أول زيارة لها إلى دولة قطر ، حيث سيستقبلها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسيترأسان الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين في الدوحة ، التي ستركز على جميع جوانب التعاون الثنائي، كما ستكون فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية ، لا سيما آفاق مؤتمر بغداد ومسألة لبنان ، فضلاً عن الأزمات الدولية ، بدءاً بحرب العدوان الروسي في أوكرانيا وانعكاساتها على الطاقة والأمن الغذائي، وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في نهاية هذا الحوار الاستراتيجي الفرنسي القطري.