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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تدهس 5 أشخاص على طريق الإسكندرية الزراعي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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دهست سيارة مسرعة 5 أشخاص أثناء وقوفهم بطريق مصر الإسكندرية الزراعى مما أدى لإصابتهم.

بلاغ بوقوع حادث 
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوجود حادث مرورى أعلى طريق مصر أسكندرية الزراعى  ووجود مصابين،  وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين ان سيارة تسير بسرعة عالية صدمت 5  أشخاص أثناء وقوفهم بجانب الطريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي  كفر الدوار  لتلقي العلاج اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،  وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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