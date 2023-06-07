“مياه الجيزة”: حصول محطة معالجة صرف أم دينار على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول محطة معالجة صرف صحي أم دينار على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أنه تم الحصول على الشهادة بعد إستيفاء متطلبات الإعتماد، حيث تضمن التفتيش مراجعة أقسام: الصيانة والتشغيل ومراقبة الجودة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية ١٠٠٠٠ م٣ / يوم، وتبلغ مساحتها ٢٥٢٠٠ متر ٢، وتخدم مناطق: مركز منشأة القناطر، وقرى: نكلا والأخصاص وكفر حجازي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بأهمية اتباع طرق التشغيل والصيانة القياسية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

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