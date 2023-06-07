فيتوريا يكشف سبب ضم محمد الشناوي لمعسكر المنتخب المقبل

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، أن معلوماته من جهازه الطبي تشير إلى جاهزية محمد الشناوى حارس الفراعنة والأهلي، مؤكدا أن الجهاز الفني مستمر في الاعتماد عليه فى المباريات.

وأوضح فيتوريا خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل للمنتخب، أنه تم ضم الشناوي وفقا للتقارير الطبية التي تؤكد جاهزيته.

وقال فيتوريا: “حتى الآن لم أحدد من يخرج من القائمة ومن سيبقي”.

وأعلن فيتوريا عن قائمته النهائية للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية، كالتالي:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

هشام صلاح

أحمد رمضان بيكهام

ياسر إبراهيم

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

مروان عطية

مهند لاشين

حمدي فتحي

غنام محمد

محمود حمادة

أحمد سيد زيزو

محمد هلال

محمد رضا بوبو

محمد صلاح

مصطفي فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

محمود كهربا

أحمد ياسر ريان

مصطفى محمد



