سيدة تحاول إنهاء حياتها بتناول 35 قرصا من عقار غير معلوم في بورسعيد

أقدمت سيدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على التخلص من حياتها بتناول 35 قرص من عقار غير معلوم حتى الآن.

استقبل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد سيدة "ن.ا.ا" 33 عامًا، مصابة بتسمم وفي حالة إعياء شديد، بادعاء تناول 35 قرص من عقار غير معلوم، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.