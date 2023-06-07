الرعاية الصحية: تقنيات ذكية لتقديم خدمات طبية مميزة لمنتفعي "التأمين الشامل"

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق تقنية التواصل مع طبيب بشكل افتراضي «Virtual Doctor» ، وذلك بعدة لغات أجنبية داخل جناحها التكنولوجي بالمعرض الطبى الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2023.

وأوضح بيان الهيئة، أن تقنية Virtual Doctor عبر الشاشات التفاعلية المتواجدة داخل جناح الهيئة، تتيح الحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد، وذلك من خلال ربط الشاشات الكترونيًا مع منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل «بورسعيد ، الأقصر، الإسماعيلية ،جنوب سيناء»، ومن ثم التواصل مع أفضل الأطباء والاستشاريين .

وأضاف، أنه تمكن التقنية الحديثة زائروا جناح الهيئة ومرتاديه من الدول الأجنبية ودول القارة الأفريقية، من الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم بشكل لحظي وتفاعلي خلال مدة زيارتهم للجناح، إضافة إلى أنها تعكس مهارة وكفاءة الطواقم الطبية من العاملين بالهيئة، وتؤكد الطفرة التكنولوجية التي تتحقق في مستوى الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

ونوه البيان، إلى أهمية الاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية وكافة الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى، لمناظرة الحالات وتوفير الرعاية الطبية اللائقة بالوفود المشاركة بهذا الحدث الذي تفخر مصر باستضافته لما له من أهمية كبيرة، كون المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل بدأب وشغف على الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية والوقوف على آخر ما توصلت له آليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، وانتقاء أكثرها تقدمًا وتأثيرًا على جودة ودقة الخدمة الطبية المقدمة بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، وخريطة الأمراض، وبما ينعكس بالإيجاب على منتفعي التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي أن مستهدفات الهيئة هو تبني تقنيات تعزز دورها كذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل بمعايير عالمية.

تجدر الإشارة، إلى أن فعاليات معرض الطب الأفريقي الثاني “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، المقرر استمرار فعالياتها حتى يوم 9 يونيو 2023، يشارك بها أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، وهو بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي، كما تشهد الفعاليات، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي.

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