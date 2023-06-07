مدرب المنتخب يبدي حزنه بسبب موعد مباراة غينيا

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن حزنه من تحديد موعد مباراة غينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، موضحا إن هناك 3 مباريات فقط في العالم تلعب يوم 14 خلال فترة التوقف الدولي.



وتابع “فيتوريا” خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، قائلا أرسلنا 3 خطابات لتغيير موعد المباراة دون جدوى، فكيف نلعب مباراة يوم 14 وفترة التوقف الدولي يوم 12.



واختتم المدير الفني لمنتخب مصر الأول، حديثه قائلا: كل المنتخابات سوف تلعب في يوم 16 و17، فلماذا تم تمديد هذا الموعد للفراعنة.



وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمته النهائية للمعسكر المقبل، وهم، محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين.



كما تضم القائمة حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، ومصطفى محمد.