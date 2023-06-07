«تعليم الكبار» تعلن محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية

أعلن الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية؛ وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء.



ويأتي هذا الإعلان تكليلًا لجهود الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة جنوب سيناء على مدار السنوات الماضية؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية المواطن المصري والارتقاء به ليكون نافعا لنفسه ولمجتمعه، وكذلك تنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 وبخاصة الهدف الرابع منها.



وقد بلغت نسبة الأمية الحالية لمحافظة جنوب سيناء(5.3% بما يعني أن النسبة انخفضت لأقل من الصفر الافتراضي المتعارف عليه عالميا، بما يعني خلو المحافظة من الأمية.



وأكد “فودة” أن إعلان المحافظة خالية من الأمية جاء نتيجة جهود حثيثة ومتواصلة من هيئة تعليم الكبار وبخاصة فرعها بجنوب سيناء، وكذلك الجهات الشريكة بالمحافظة؛ من أجل مصر بلا أمية.

وتحدث ناصف مثمنا جهد المحافظ ودعمه الكامل لقضية محو الأمية، وتقديم كل العون لفرع جنوب سيناء لتعليم الكبار؛ انطلاقا من الحرص على الارتقاء بالمواطن وإعداده لجودة الحياة.

