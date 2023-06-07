رئيسا مدينة سفاجا وجهاز التعمير بالبحر الأحمر يتفقدان مشروعات الخطة الاستثمارية

رافق اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، المهندس حسني منصور على، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر في جولته لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية التي ينفذها جهاز تعمير البحر الأحمر بالمدينة.



حيث تفقدا مشروع إنشاء وحدة مرور مدينة سفاجا، الذي يتم تنفيذه حاليا بالتعاون مع مرور البحر الأحمر، في إطار جهود تطوير وتحسين البنية التحتية لمحافظة البحر الأحمر، الذي يهدف إلى تحسين حركة المرور وتسهيل تنقل السكان والزوار في المدينة.



ووجه رئيس المدينة للمهندسين للمشرفين وجميع القيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لإنهاء المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقا للجدول الزمني المحدد لذلك.



كما تفقد شعبان أعمال الرصف وإنشاء الطرق وفتح خطوط التنظيم في منطقة الإسكان الشرقي.

مؤكدا أن جميع المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المؤسسات، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين.

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