فيتوريا: رفضنا ضم لاعبين من المنتخب الأولمبي بسبب مهمتهم المقبلة

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، انه رفض ضم لاعبي المنتخب الأولمبي بسبب المهمة القوية التي تنتظرهم.



وأضاف “فيتوريا” خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، يغيب عن المعسكر المقبل لاعبون مؤثرين مثل طارق حامد وكوكا وامام عاشور واسامة جلال وغيرهم من اللاعبين، ولذلك كان هناك صعوبة في التخلي عن كل هؤلاء اللاعبين.



وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمته النهائية للمعسكر المقبل، وهم، محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين.



كما تضم القائمة حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، ومصطفى محمد.