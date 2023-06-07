راتب 100 مليون يورو.. كانتى يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال لاتحاد جدة

اجتاز الديك الفرنسى نجولو كانتى لاعب فريق تشيلسى الإنجليزى، الكشف الطبى قبل انضمامه لاتحاد جده السعودى، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

ومن المفترض أن ينتهى عقد كانتي في قلعة ستامفورد بريدج بنهاية الشهر الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد مع البلوز.

وكشف فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن أن كانتي أصبح على بعد خطوات قليلة من الانتقال لاتحاد جدة، بعدما أجرى الكشف الطبى اليوم فى انجلترا.

وقال رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر: "أكمل كانتي، الكشف الطبي في لندن، وسيوقع كانتي، عقدا مع اتحاد جدة لمدة موسمين، مع إمكانية إضافة موسم ثالث، مع حصوله على راتب سنوي 100 مليون يورو".

وأعلن اتحاد جدة، أمس الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد.