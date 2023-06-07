كريم بنزيما يطير إلى جدة.. صور

أعلن نادى اتحاد جدة السعودى، عن إقلاع طائرة نجمه الجديد الديك الفرنسى كريم بنزيما، متوجهًا إلى الأراضى السعودية للتقديم الرسمى فى حفل كبير.

يصل كريم بنزيما، اللاعب الحالى لنادي الاتحاد السعودي، إلى جدة مساء اليوم الأربعاء، بعدما أعلن مساء أمس الثلاثاء، رسميا ضم كريم بنزيما، بعقد يمتد حتى عام 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع تويتر، اليوم عدة صور لبنزيما أثناء صعوده للطائرة، وعلق عليها قائلاً: "نجمنا الجديد كريم بنزيما في طريقه إلى جدة، مستعدون يا أبطال الدوري الاستثنائي العالمي؟".

من المفترض أن يصل بنزيما الليلة إلى جدة رفقة رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.

ومن المقرر أن يتم تقديم بنزيما للجماهير في حفل ضخم يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الجوهرةالمشعة).

