حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمخدرات في حدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم الأربعاء، بحبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم، وأدلى المتهمون باعترافات تفصلينه أمام جهات التحقيق بمزاولتهم نشاطا إجراميا، في ترويج الهروين المخدر داخل سيارة ملك المتهم الأولي فيما يقوم المتهمات الأخريات باستقطاب عملائهم بمواجهتهم أقروا بما جاء بمحضر الضبط والتي أمرت النيابة بقرارها سالف الذكر.



ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض على 3 سيدات وعاطل بحوزتهم هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح ناري بحدائق القبة.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام- بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول- مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه").



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.