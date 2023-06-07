ميدو: لا يوجد أزمة في سداد مديونية الزمالك لاتحاد الكرة

تحدث أحمد حسام ميدو عضو لجنة الكرة بالزمالك، عن مديونية النادي المتأخرة لصالح اتحاد الكرة المصري لكرة القدم .

وكتب ميدو عبر حسابه في تويتر اليوم الأربعاء: “الزمالك ماعندوش أي مشكلة في مستحقات اتحاد الكرة ، وهناك بروتوكول متفق عليه ما بين النادي والاتحاد لجدولة مستحقاته تقضي بدفع ١٥ مليون جنيه في كل فترة قيد”.

وتابع ميدو: “الزمالك نادي يعرف ما له وما عليه وطلبنا طلب رسمي من الحكومة لجدولة مستحقات ممدوح عباس” .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة أول أمس الإثنين بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين الإثنين الماضي، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع.