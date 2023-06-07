لجنة الكرة بالزمالك تدرس استمرار محترف الفريق بالموسم الجديد

تدرس لجنة الكرة بالزمالك، استمرار إبراهيما نداي مع الفريق في الموسم الجديد وعدم الاستغناء عن خدماته بعدما كان هناك استقرار على رحيله لعدم الحاجه الفنية.

وظهر نداي بمستوي مميز مع الزمالك في المباريات الأخيرة وسجل أكثر من هدف وكان ايجابيا على مرمي المنافسين، وهو ما جعل لجنة الكرة بالزمالك تدرس حاليا استمراره وعدم التفريط في خدماته.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة أول أمس الإثنين بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.



وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين الإثنين الماضي، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع.