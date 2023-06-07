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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة قناة السويس توقع الكشف الطبي على 464 مواطنا خلال قافلة طبية بالإسماعيلية

مندور يعلن: 464 كشف
مندور يعلن: 464 كشف طبي والأدوية بالمجان.... تقدمها جامعة ا
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أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، عن انطلاق قافلة الجامعة الطبية لمدارس الإسماعيلية، ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، وذلك في إطار دورها المجتمعي. 

وأضاف “مندور” أن القافلة توجهت إلى مدرسة أبو عياد الابتدائية الجديدة  (إدارة ابوصوير التعليمية)؛ مؤكدا على حرص الجامعة على استمرار المشاركة في مختلف المبادرات القومية المختلفة ومنها مبادرة صحتك تهمنا، من أجل نشر الوعي الصحي والتثقيفي بالأمراض المختلفة،  من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وذلك بين طلاب وطالبات المدارس.

وقدمت القافلة الطبية 464 كشفا طبيا، والأدوية بالمجان لطلاب وأولياء أمور ومعلمي المدرسة، وشارك بها أعضاء هيئة التدريس  من كليات الطب البشري والتمريض، وأطباء الإدارة العامة للمراقبة الطبية.

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