جامعة قناة السويس توقع الكشف الطبي على 464 مواطنا خلال قافلة طبية بالإسماعيلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، عن انطلاق قافلة الجامعة الطبية لمدارس الإسماعيلية، ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، وذلك في إطار دورها المجتمعي.

وأضاف “مندور” أن القافلة توجهت إلى مدرسة أبو عياد الابتدائية الجديدة (إدارة ابوصوير التعليمية)؛ مؤكدا على حرص الجامعة على استمرار المشاركة في مختلف المبادرات القومية المختلفة ومنها مبادرة صحتك تهمنا، من أجل نشر الوعي الصحي والتثقيفي بالأمراض المختلفة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وذلك بين طلاب وطالبات المدارس.

وقدمت القافلة الطبية 464 كشفا طبيا، والأدوية بالمجان لطلاب وأولياء أمور ومعلمي المدرسة، وشارك بها أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب البشري والتمريض، وأطباء الإدارة العامة للمراقبة الطبية.