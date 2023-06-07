التفاصيل الكاملة لعرض استحواذ شركة Ooredoo القطرية على حصة «فودافون مصر»

أكد مصدر مسئول، أن شركة اتصالات الدوحة «Ooredoo» التابعة لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري)، تقدمت بعرض للاستحواذ على حصة تتراوح من 25 إلى %30 من فودافون مصر المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلي أن قطر تسعي الي التواجد في سوق الاتصالات المصرية عبر مرحلتين، الأولى تستهدف الاستحواذ على جزء من حصة «المصرية» في «فودافون مصر» بهدف التعرف على طبيعة المنافسة والدخول لمجلس إدارة الشركة.

والثانية عبر بدأ مفاوضات مع «فوداكوم» –المالكة لـ %55 من أسهم فودافون مصر للاستحواذ علي مشغل الاتصالات صاحب النصيب الأكبر من العملاء في مصر

كان صندوق الاستثمار السيادي القطري قد أبدي رغبته منذ عام في الاستحواذ على جزء من حصة «المصرية للاتصالات»، البالغة %44.95 فى «فودافون مصر»، ولكن المباحثات توقفت بسبب التسعير والنسبة النهائية.

وتقدر القيمة السوقية لـ«فودافون مصر» بنحو 3 مليارات دولار حاليًا، مقارنة مع 5 مليارات قبل التعويم الأخير للجنيه، بينما تتراوح قيمة حصة «المصرية للاتصالات» بين 1.2 إلى 1.3 مليار دولار.

وتستحوذ «فوداكم» –شركة الاتصالات الجنوب أفريقية- على 55% من «فودافون مصر» في صفقة اتمتها في مطلع ديسمبر الماضي، بقيمة 59.7 مليار جنيه، تمثل حصة مجموعة فودافون العالمية بقيمة 451.91 جنيه للسهم.

وتمتلك فودافون مصر أكثر من 45 مليون عميل من حجم سوق الاتصالات المصري.

