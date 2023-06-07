ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية بـ"صحة الدقهلية"

نظمت ادارة المعامل المركزية بالدقهلية برئاسة الدكتور أحمد الدمرداش مدير الإدارة ورشة تدريبية مكثفة حول الأمان المعملى والمخاطر الحيوية وذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر الطبية لتحقيق مستوى عالى من الاهتمام بالمرضى وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.
وشارك بالدورة التى تستمر على مدار 3 أيام نحو 50 متدرباً من المستشفيات والادارات الصحيه التابعة للمحافظة .
استهدف التدريب المهنيين الذين يعملون في السلامة الحيوية في المعامل للتعرف على المخاطر التي تتهدد الأمن والسلامة الحيوية كما أتاح الفرصة للممارسة باستخدام التقييم بأسلوب منهجي.
وتولى التدريب الدكتورة عبير عبد العزيز مدير المخاطر الحيوية بالادارة المركزية للمعامل بالقاهرة والفريق المرافق لها.