السيسي: نزوح 200 ألف سودانى إلى الحدود المصرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه خلال الأسابيع الماضية نزح 200 ألف سودانى إلى الحدود المصرية بسبب الصراع هناك ،مضيفًا أن الصراع فى ليبيا والسودان أثر على مصر بشكل كبير.



أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولي جواو لورينسو بقصر رئاسة أنجولا: “تشاورنا خلال جلسة مباحثات مع رئيس انجولا جواو لورينسو بشأن تطورات الأوضاع في السودان وأكدنا أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين”.



وتابع السيسي: “تناولنا خلال المباحثات مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكدت على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بدون استثناء وفى مدى زمنى محدد، تنفيذًا للمقررات الدولية ذات الصلة”.

وعقد الرئيس السيسي اليوم الأربعاء جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا أعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وبناء علاقات قوية ومجالات التعاون القائمة، وتطوير التعاون فى كافة المجالات وخاصة المجالات التنموية التى لها علاقة بالتشييد والطاقة والبنية التحتية

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي مراسم التوقيع علي عدد من بروتوكلات التفاهم بين البلدين

واستقبل رئيس أنجولا الرئيس السيسي، وأجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقي السلام الوطني لجمهورية مصر العربية كما أصطحب الرئيسان حرس الشرف.

وبدأ الرئيس السيسي جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، التي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.