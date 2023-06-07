«القومي للاتصالات»: كورونا ثقب معلوماتى نقل البشرية عقد زمني نحو التحول الرقمي

أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن جائحة كورونا كان لها تأثيرات سلبية على مختلف مناحي الحياة، ولكن على الجانب الآخر كان لها تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في الإسراع من عملية التحول الرقمي الشامل، لتكون بمثابة ثقب ضوئي معلوماتي محفز أدى إلى نقل البشرية عِقد كامل من الزمن في فترة قصيرة في رحلتها نحو التحول الرقمي من حيث أحجام وانماط استخدام التطبيقات والتكنولوجيات الحديثة، مختزلًا أعوامًا من التطور التقليدي.



جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR23، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للمرة الثانية حيث كانت المرة الأولي في عام 2016.



وأضاف أنه علي مدار السبع سنوات الماضية شهدت مصر عدة متغيرات أدت إلى تغيير أنماط استخدام الخدمات والتطبيقات الرقمية ، وإبراز الدور المحوري للتحول الرقمي كأحد العناصر الأساسية في استمرارية الحياة.

حيث عاصرنا في تلك الفترة نسبة نمو حوالي 80% في استخدام خدمات الانترنت اللاسلكي WiFi ونسبة نمو حوالي 48% في حجم الحركة الدولية للإنترنت، وزيادة في السعات الدولية للبيانات بنسبة 35%.



وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات حرص علي وضع اليه تضمن استمرارية العمل بين أعضاء الاتحاد خلال جائحة كورونا من خلال المنصة الدولية الخاصة بالإجراءات التنظيمية، والتي مكنت الدول الأعضاء من التشارك والاستفادة من التجارب المختلفة والناجحة بين دولنا.

وأكد أن مبادرة “حياة كريمة” التي أطُلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مثال حي على تبنينا لهذا النهج ولتكون البنية المعلوماتية جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية حق مكفول لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن تلك المبادرة يستفيد منها 59 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري والذي يمثل 57% من إجمالي التعداد السكاني لمصر، واضعين نصب أعيننا احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية شاملة جميع أطياف المجتمع من كبار السن والشباب والأطفال.. النساء منهم والرجال.

وأضاف الجمل أن سوق الاتصالات المصري، يعد واحد من الأسواق الجاذبة للاستثمار التكنولوجي، وذلك بفضل الإمكانيات الجاذبة، من موقع جغرافي متميز، وتوافر قوى عاملة ذات مهارات تخصصية عالية، وبيئة أعمال ومحفزات استثمارية تساهم بشكل كبير في زيادة معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات ليصبح الأعلى بين باقي القطاعات في الدولة من حيث معدلات النمو وفي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه أنه تم عقد ورش عمل ومنتديات مع أكثر من 30 دولة عربية وافريقية في مركز الدراسات التنظيمية التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي تم اعتماده مؤخرًا كأحد المراكز الشريكة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات على مستوى العالم. وبحضور أكثر من 150 خبير ومتخصص في المجالات التنظيمية.

واختتم الرئيس التنفيذي، تأتي أهمية هذا المؤتمر في دورته الحالية تحت عنوان “التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام” ومناقشته للموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني وإدارة الطيف الترددي والابتكار الرقمي والإتاحة الرقمية وأنظمة اتصالات الطوارئ وحماية الأطفال عبر الإنترنت.