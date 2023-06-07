محافظ الإسكندرية يعلن انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن إنهاء مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربى أبو زيد كافة استعداداتها لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، التى ستبدأ ١٢ يونيو حتى ١٥ يوليو ٢٠٢٣.

وشدد محافظ الإسكندرية؛ على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الإستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023.

ووجه الشريف؛ رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في شن حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج وذلك من محيط المدارس.

ومن جانبه؛ أوضح مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية يبلغ (56579) طالب وطالبة ، منهم (23063) للشعبة الأدبية، و(21444) للشعبة العلمية، و(9845) للشعبة الرياضية، و(2234 ) دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع .

وأشار مدير المديرية؛ إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتشديد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة ، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.