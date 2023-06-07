السيسي: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "ضرورة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “تشاورنا خلال جلسة مباحثات مع رئيس انجولا جواو لورينسو بشأن تطورات الأوضاع في السودان وأكدنا أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين”.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولي جواو لورينسو بقصر رئاسة أنجولا، تناولنا خلال المباحثات مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكدت على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بدون استثناء وفى مدى زمنى محدد، تنفيذًا للمقررات الدولية ذات الصلة.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا جواو لورينسو أعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وبناء علاقات قوية ومجالات التعاون القائمة، وتطوير التعاون فى كافة المجالات وخاصة المجالات التنموية التى لها علاقة بالتشييد والطاقة والبنية التحتية.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي مراسم التوقيع علي عدد من بروتوكلات التفاهم بين البلدين

واستقبل رئيس أنجولا الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجريت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية كما أصطحب الرئيسان حرس الشرف.

وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.