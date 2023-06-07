فودافون مصر تتعاقد لشراء طاقة نظيفة لتشغيل شبكاتها

تعاقدت شركة "فودافون مصر" مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لشراء طاقة نظيفة لاستخدامها في تشغيل شبكتها، تماشيًا مع استراتيجية الشركة للحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وقع العقد كلا من الدكتور المهندس محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، في مقر مجلس الوزراء،

وحضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

يهدف هذا التعاون إلى استخدام الطاقة الكهربائية المتجددة التي يتم إنتاجها من مشروعات الهيئة لتزويد مكونات شبكة فودافون، استكمالًا للدور الفعال للشركة في الحد من التأثير المناخي وتحقيق مجتمع أكثر استدامة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وإيمانًا من الشركة بأهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف.

في هذا السياق، أشار الدكتور المهندس محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة أصبح ضروريًا في ظل توافر الموارد الطبيعية في مصر، والتوجه نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال الاستفادة منها، مشيدًا بتوجه شركة فودافون مصر إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، والإجراءات التي تتخذها الشركة للحفاظ على الموارد وتقليل بصمتها الكربونية، والحفاظ على البيئة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هذا التعاقد يعد من أهم الخطوات نحو مساعدة الشركات على التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة وتحقيقًا لأهداف الدولة في هذا الشأن، ويعزز التوجه نحو خفض استخدام الطاقة التقليدية، وتكليلًا لمجهودات قطاع الكهرباء والجهاز خلال الفترة الاخيرة في دعم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.

اكد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، أن فودافون من أوائل الشركات التي تتجه إلى استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل شبكتها، وأن هذه الخطوة تدعم استراتيجية مجموعة فودافون العالمية وشركة فودافون مصر لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2025، ويأتي ذلك في إطار استكمال الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام.

الجدير بالذكر، أن شركة فودافون مصر اتخذت عدة خطوات لمواجهة التحديات البيئية، وتعزيز أدائها في مجال حماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، وترشيد استخدام الطاقة لزيادة الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي، وتهدف الشركة إلى تحقيق "صافِ صفري" من الانبعاثات بحلول عام 2040، وضمان 100٪ من الطاقة الكهربائية المستخدمة في جميع العمليات لديها تأتي من مصادر متجددة بحلول عام 2025، ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة للحد من تأثيرها على كوكب الأرض وتعزيز الاستدامة البيئية.

وحرصت الشركة على تقديم الدعم الكامل لعدد كبير من المبادرات الحكومية، التي تهدف إلى مواجهة التغير المناخي، وتحقيق نظام بيئي رقمي مستدام، وكان من بين الإجراءات التي اتخذتها الشركة إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة في مبانيها، ومراكز البيانات الخاصة بها، حيث تم بناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية في مبنى بني سويف لإدارة مراكز البيانات الخاصة، أسطح المباني الرئيسي بألواح ضوئية للطاقة الشمسية، كما قامت الشركة بالتخلص من جميع المواد البلاستيكية غير الضرورية في جميع منشآتها وفروعها، واستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة.