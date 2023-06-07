الجيزة تعلن عن البرامج التدريبية المتخصصة أونلاين التي تقدمها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

اعلنت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء، عن البرامج التدريبية المتخصصة (أونلاين) التي تقدمها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع عدد من الشركاء، للمساعدة في إعداد المشروعات وإدارتها وكيفية تسويقها تمهيدًا للمشاركة في المبادرة.
وجاءت تلك البرامج كالتالي:
البرنامج التدريبي: Feasibility studies
الجهة المنفذة: UNDP
التاريخ: 7 يونيو
الوقت: من 5 الي 7 مساء
الرابط:
https://events.teams.microsoft.com/event/4a7a6744-acf8-4686-ab9b-264209982221@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd
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البرنامج التدريبي: الابتكار وريادة الاعمال في الاقتصاد الأخضر: الفرص والتحديات
الجهة المنفذة: "د. محمد البيسي
خبير الأستثمار وريادة الأعمال"
التاريخ: 11 يونيو
الوقت: من 5 الي 7 مساء
الرابط:
https://events.teams.microsoft.com/event/090d483a-c503-4884-b13b-7682715214ba@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd
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البرنامج التدريبي: Energy Optimization&Sustainability
الجهة المنفذة: Amazon ( AWS)
التاريخ: 12 يونيو
الوقت: من 3 الي 4 مساء
الرابط:
https://events.teams.microsoft.com/event/37a653cb-a275-4e63-972e-42bc3e6b6f30@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd
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البرنامج التدريبي: AI/ML for Sustainability
الجهة المنفذة: Amazon ( AWS)
التاريخ: 15 يونيو
الوقت: من 3 الي 4 مساء
الرابط:
https://events.teams.microsoft.com/event/64494cc1-232d-4134-ba25-d6c578fa1c3f@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd