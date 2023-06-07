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الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة تعلن عن البرامج التدريبية المتخصصة أونلاين التي تقدمها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

البرامج التدريبية
البرامج التدريبية المتخصصة
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اعلنت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء، عن البرامج التدريبية المتخصصة (أونلاين) التي تقدمها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع عدد من الشركاء، للمساعدة في إعداد المشروعات وإدارتها وكيفية تسويقها تمهيدًا للمشاركة في المبادرة.

وجاءت تلك البرامج كالتالي:

البرنامج التدريبي: Feasibility studies
الجهة المنفذة: UNDP
التاريخ:  7 يونيو 
الوقت: من 5 الي 7 مساء
الرابط: 
https://events.teams.microsoft.com/event/4a7a6744-acf8-4686-ab9b-264209982221@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd
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البرنامج التدريبي: الابتكار وريادة الاعمال في الاقتصاد الأخضر: الفرص والتحديات
الجهة المنفذة: "د. محمد البيسي
خبير الأستثمار وريادة الأعمال"
التاريخ:  11 يونيو 
الوقت: من 5 الي 7 مساء
الرابط: 
https://events.teams.microsoft.com/event/090d483a-c503-4884-b13b-7682715214ba@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd

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البرنامج التدريبي: Energy Optimization&Sustainability
الجهة المنفذة: Amazon ( AWS) 
التاريخ: 12 يونيو 
الوقت: من 3 الي 4 مساء
الرابط: 
https://events.teams.microsoft.com/event/37a653cb-a275-4e63-972e-42bc3e6b6f30@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd
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البرنامج التدريبي: AI/ML for Sustainability
الجهة المنفذة: Amazon ( AWS) 
التاريخ:  15 يونيو 
الوقت: من 3 الي 4 مساء
الرابط: 
https://events.teams.microsoft.com/event/64494cc1-232d-4134-ba25-d6c578fa1c3f@82263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd

محافظة الجيزة التدريبية المتخصصة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إعداد المشروعات وإدارتها