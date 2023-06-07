بالفيديو.. رئيس حزب البيئة العالمي: تفجير سد كاخوفكا بأوكرانيا سيؤدي إلى عواقب بيئية

قال الدكتور دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي، إن انهيار سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب بيئية وينتج عنه تغيير النظام البيئي في المنطقة المحيطة.

وأضاف "كامل" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن منسوب المياه في مدينة نوفا كاخوفكا بدأ يتراجع عقب دمار السد، موضحًا أن هناك مخاوفًا من عدم وجود مياه تبريد للمحطة النووية "زابوريجيا".

وأشار رئيس حزب البيئة العالمي إلى عدم حدوث خطرًا لأن المراقبين والخبراء يتابعون الوضع عن كثب.

وتعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون للتفجير، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.

وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده في عام 1956.