محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.29%

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.29%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبدالسميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الأوائل والمتميزين والناجحين، وأولياء أمورهم، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي.

أكد محافظ المنيا، حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالباً، بنسبة نجاح 74.29 %.