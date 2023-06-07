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الأربعاء 07 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غدا.. منظمة تنمية المرأة تعقد الدورة الثانية لمجلسها الوزاري بالقاهرة

مايا مرسي، رئيسة
مايا مرسي، رئيسة القومي للمرأة
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تعقد الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، غدا الخميس، في القاهرة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمشاركة  الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية للمنظمة ، بحضور  الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة ، ومبعوثين من شركاء المنظمة والمنظمات الشقيقة .

 

وتلقي الدكتورة مايا مرسي الكلمة الافتتاحية للدورة خلال الحلسة الافتتاحية، كما سيتم عرض ما تم انجازه من قبل المنظمة، وسيتبع ذلك تصريحات من الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة.

جدير بالذكر أن منظمة تنمية المرأة "WDO" منظمة حكومية دولية متخصصة وإحدى المؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي "OIC" افتتحت  مقرها الرئيسي في القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2021، حيث أنه يتمثل الدور الرئيسي للمنظمة في تطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكين النساء والفتيات وإدماجهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة منظمة تنمية المرأة