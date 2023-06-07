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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

انطلاق أول عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين في الأردن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تنطلق أول عيادة متنقلة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين ، تحت شعار " لا للتدخين نعم لحياة صحية" وذلك اليوم الأربعاء بمنتزه عمان القومي .

ويأتي افتتاح العيادة المتنقلة بعد مرور أسبوع من الاحتفال باليوم العالمى للامتناع عن التدخين ، وذلك وفقا لما نشرته قناة "المملكة" الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم .

وأفادت إلى أن العيادة  المتنقلة تعمل على تقديم خدمات متنوعة منها المساعدة للإقلاع عن التدخين، وتقديم نصائح صحية عن التغذية السليمة، وذلك من خلال دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة وبمشاركة دائرة المتنزهات فيها.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل مكان في 31 مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ، والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.

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