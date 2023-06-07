صور.. محافظ السويس يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس السويس للعام الدراسي 2022. 2023 ، بمنحهم شهادات تقدير وميدالية محافظة السويس تقديرا لتفوقهم في الدراسة بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتيرالعام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة

حضر التكريم العقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، وسلمي الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم، ورمضان أبو الحسن نقيب المعلمين .

كما حضر كلا من النائب أحمد خشانة والنائب الدكتور سيد عبده والنائب أحمد شوشة أعضاء مجلس الشيوخ والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب

حصل علي المركز الاول كلا من الطالبة مارينا بيتر وليم منير بمدرسة طلائع المستقبل والطالبة كنزى محمد جمال رحال بمدرسة الراعى الصالح والطالبة ماريا منير موريس لبيب بمدرسة طلائع المستقبل الخاصة والطالب صالح المنتصر بالله صالح بمدرسة ٢٥ يناير المتميزة الرسمية للغات و فاز بالمركز الخامس هنا هانى أحمد عبد الرحمن بمدرسة سويس هيلز و فاز بالمركز السادس كلا من الطالبة جودى طارق إبراهيم محمد بمدرسة طلائع المستقبل الخاصة و الطالبة سلمى أحمد شعبان السيد بمدرسة مصطفى مشرفة الرسمية للغات و الطالبة سما محمد على محمود بمدرسة أحمد عبده الاعداداية بنات والطالب أيمن نادى محمد عبد السلام بمدرسة مصطفى مشرفة الرسمية للغات والطالب كيرلس جرجس صبحى عبد الله بمدرسة الشهيد النقيب مهندس فاضل سالم باشا الإعدادية.



وخلال التكريم، قدم المحافظ الشكر والامتنان، للقائمين على المنظومة التعليمية بالسويس لحسن تنظيمهم لامتحانات الشهادة الإعدادية والمجهود المبذول من أجل نجاح العملية التعليمية.

كما شكر أولياء الأمور على المجهود الذي بذلوه لأولادهم والتضحيات التي قدموها في سبيل التفوق ، مطالبهم باستمرار دعمهم لأبنائهم حتى استكمال باقي المراحل التعليمية والحصول علي الدراجات العلمية العالية لخدمة بلدنا الغالية مصر.

وتحدث محافظ السويس عن الدروس الخصوصية واعتماد الطلاب عليها، لافتا إلى أن عدد الطلاب في مراكز الدروس يزيد عن عدد الطلاب في الفصول المدرسية، ورغم ذلك يقبل الأهالي على الدروس التي تستنزف الوقت والمال.

وناشد المحافظ الطلبة بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في متابعة الدرورس الخصوصية المجانية من خلال القنوات التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الألكترونية .

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