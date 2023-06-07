"الزيارة الأخيرة" شرط غريب لإقامة عدد من المشروعات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة"، المأخوذ عن رواية للكاتب والرسام السويسري فريدريش دورينمات، وذلك على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، والمقرر أن يعرض يوميا حتى الاثنين المقبل 12 يونيو.

تدور أحداث المسرحية حول شرط غريب تشترطه سيدة ثرية من أجل إقامة عدد من المشروعات في قرية فقيرة يعاني أهلها من البؤس، حيث تطالبهم بقتل أحد أفراد القرية، لكنها تقابل بموجة من الرفض الشديد من قبل أهالي القرية، فيما يحاول بعض الأشخاص إقناع السيدة الغنية بالتغاضي عن هذا الشرط المريب، حتى تتكشف بعض الأمور التي تكشف عنها أحداث المسرحية.

وجدير بالذكر أن العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة" من بطولة فرقة مسرح 23 يوليو المسرحية، ومن بينهم: سيد الحسيني، محمد العطافي، شذا عصام، سلمى كريم، أحمد صالح، عبد العزيز خفاجي، أحمد زكي، دراماتورج حسام العجوز، ألحان أحمد الشريف، أشعار مجدي الحمزاوي، ديكور محمد غانم، كوريوجراف وإضاءة إبراهيم الطنطاوي، مخرج منفذ أحمد عبد السلام، ومن إخراج عبد الرحمن سالم.

ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

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