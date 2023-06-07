بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية

يتيح موقع "البوابة نيوز" لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، نتيجة الفصل الدراسي الثاني في محافظة القليوبية، بعد اعتمادها من قبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بنسبة نجاح 80.67%.

واعتمد محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

من جانبها أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالبا وطالبة، نجح منهم 78036 طالبا وطالبة.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية الحصول على النتيجة هنا.







