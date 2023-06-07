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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسبانيا تشهد ارتفاعا قياسيا في الحرارة والجفاف في 2023

الحرارة في إسبانيا
الحرارة في إسبانيا
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية اليوم الأربعاء، أن العام الجاري يشهد أشد فصول الربيع حرارة وثاني أكثر فصل صيف جفافا على الإطلاق في تاريخ البلاد. 

وقال المتحدث باسم وكالة الطقس روبين ديل كامبو، إن ارتفاع الحرارة له تداعيات على صحة الإنسان والنظم البيئية من حيث زيادة احتمالية اندلاع حرائق الغابات، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة على النظام البيئي والحياة البحرية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن البيانات الأخيرة أظهرت استمرار درجات الحرارة المرتفعة للغاية التي عانت منها البلاد في عام 2022، والذي كان العام الأكثر حرارة على الإطلاق في إسبانيا.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الشهر الماضي عن إجراءات استجابة للجفاف بقيمة 2.2 مليار يورو، بما في ذلك تمويل إعادة استخدام المياه في المناطق الحضرية ومزيد من المساعدات للمزارعين المتعثرين.

إسبانيا الحرارة والجفاف