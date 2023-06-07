السيسي ونظيره الأنجولي يشهدان توقيع بروتوكولات تفاهم بين البلدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنجولي جواو لورينسو، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على عدد من بروتوكولات التفاهم بين البلدين.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا جواو لورينسو أعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وبناء علاقات قوية ومجالات التعاون القائمة، وتطوير التعاون فى كافة المجالات وخاصة المجالات التنموية التى لها علاقة بالتشييد والطاقة والبنية التحتية

واستقبل رئيس أنجولا الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجريت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية كما أصطحب الرئيسان حرس الشرف.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.