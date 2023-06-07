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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى منصور يعلن إطلاق حزب سياسي.. صور

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مكتبه، عن أسباب إطلاق حزب سياسي تحت مسمى «حزب الإخلاص».

وقال مرتضى منصور، في مؤتمر صحفي يعقده الآن بمكتبه: «قررت تأسيس حزب سياسي بعد الكثير من الضغوطات، كان آخرها عرض من حزب مصر الفتاة لتولي رئاسته».

وأضاف: «الحزب سيضم جميع عناصر المجتمع مسلم ومسيحي، رجال وسيدات.. وسيكون حزباً لكل المصريين دون النظر للدين أو اللون».

وتابع: «اسم الحزب سيكون الإخلاص، وتم اختيار هذا الاسم لثلاثة أسباب، أولا الإخلاص لله، فهو ليس حزب ديني بل مدني ديمقراطي ولن نسمح بإهانة أي دين من الأديان الثلاثة.. ثانياً الإخلاص للوطن، اختلف مع الحكومة كما تريد لكن لا بد من الإخلاص لبلدك، ثالثاً الإخلاص للشعب، فشعب مصر عظيم وتحمل الكثير».

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مرتضى منصور حزب سياسي رئيس نادي الزمالك