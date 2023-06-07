الأمين العام للناتو يشارك بقمة (بوخارست 9) في سلوفاكيا للتحضير لقمة فيلنيوس

ذكر حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج شارك باجتماع بوخارست التاسع (بي9) لرؤساء الدول في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا؛ للتحضير لقمة فيلنيوس المقرر انعقادها في يوليو المقبل.

وقال ستولتنبرج - وفقًا لبيان الحلف اليوم الأربعاء - إن الأولويات الرئيسية لقمة الناتو في العاصمة الليتوانية تشمل حزمة متعددة السنوات من المساعدات المخصصة لأوكرانيا، وتعزيز الردع والدفاع، والتزام أقوى بزيادة الاستثمارات الدفاعية بحد أدنى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنه يبذل قصارى جهده لضمان انضمام السويد إلى حلف الناتو قريبًا كعضو كامل، مضيفًا: "أن الهجمات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا غيرت البيئة الأمنية لدول الحلفاء على المدى الطويل وهددت السلام في أوروبا"، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، التقى الأمين العام لحلف الناتو - عقب قمة بوخارست 9 - رئيس الوزراء السلوفاكي أودوفيت أودور، وأعرب عن شكره لسلوفاكيا على مساهمتها في الناتو، بما يتضمن التزامها باستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع خلال العام الجاري.

وشدد على أن سلوفاكيا يمكنها الاعتماد على الناتو، مشيرًا إلى أن طائرات الحلف تقوم بدوريات في سماءها، وأن براتيسلافا تستضيف مجموعة قتالية متعددة الجنسيات تابعة للحلف لردع أي اعتداء.

وتجمع قمة "بوخارست 9" بلغاريا والتشيك واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وتم تأسيسها في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية الأولى في عام 2014.