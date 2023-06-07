12 يونيو.. الاستعداد لانطلاق ماراثون الثانوية العامة وتوفير الأجواء المناسبة لـ7779 طالبًا بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم للاستعداد الجيد لتوفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء 7779 طالبا وطالبة للامتحانات داخل 26 لجنة فى سهولة ويسر وذلك من خلال تجهيز اللجان الامتحانية، والاطمئنان على إتاحة كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة بها من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية، وذلك فى إطار الإستعداد لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 12 يونيو الجارى، وحتى 13 يوليو القادم.

وكلف بأن يتوازى مع ذلك تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بإجمالى 22 استراحة للسيدات والرجال ، وتوفير كافة وسائل المعيشة الكريمة بها .

وشدد اللواء أشرف عطية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان.

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الإستعداد للامتحانات ، بجانب تشكيل غرفة عمليات

امتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية .

وأكد أنه تم عمل بروتوكولات تعان مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طوارئ ، كما تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على مدار إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو.

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