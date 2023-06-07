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الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 8.7 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 1.128 تريليون جنيه. 

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.82 %، ليغلق عند مستوى 17,347.57 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1.3%، ليغلق عند مستوى 3,192.74 نقطة. 

وانخفض أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.85 %، ليغلق عند مستوى 7,260.76 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.07 %، ليغلق عند مستوى 20,790.63 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 2,881.44 نقطة. 

بينما صعد المؤشر EGX70 بنسبة 2.8 % ليغلق عند مستوى 3,648.26 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 1.84%، ليغلق عند مستوى 5,317.64 نقطة،

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بنحو 255 مليون جنيه، 52.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 307.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 3.5 مليار جنيه، بعد التعامل على 1.5 مليار سهم، من خلال 105.2 ألف عملية منفذة. 

ختام التعاملات البورصة