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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.67 %

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة
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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.67% كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89 % بحضور سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والاستاذ/اسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

ويتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة  للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبها أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة، نجح منهم 78036 طالب وطالبة.

امتحان الشهادة الإعدادية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يعتمد نتيجه الشهاده الاعداديه نتيجة الشهادة الاعدادية