«البوابة نيوز» تنفرد بأول صورة لتوكيلات حزب مرتضى منصور: الإخلاص لله والوطن والشعب

تنفرد “البوابة نيوز” بنشر الصورة الأولى للتوكيلات الخاصة بحزب مرتضى منصور السياسي، والذي إعلان تأسيسه اليوم لأربعاء، في مؤتمر صحفي تحت مسمى حزب الإخلاص.

وقال مرتضى منصور، في مؤتمر صحفي يعقده الآن بمكتبه: «قررت تأسيس حزب سياسي بعد الكثير من الضغوطات، كان آخرها عرضاً من حزب مصر الفتاة لتولي رئاسته».

الصورة الأولى للتوكيلات الخاصة بحزب مرتضى منصور السياسي

وأضاف: «الحزب سيضم جميع عناصر المجتمع مسلم ومسيحي، رجال وسيدات.. وسيكون حزباً لكل المصريين دون النظر للدين أو اللون».

وتابع: « اسم الحزب سيكون الإخلاص، وتم اختيار هذا الاسم لثلاثة أسباب، أولا الإخلاص لله، فهو ليس حزب ديني بل مدني ديمقراطي ولن نسمح بإهانة أي دين من الأديان الثلاثة.. ثانياً الإخلاص للوطن، اختلف مع الحكومة كما تريد لكن لابد من الإخلاص لبلدك، ثالثاً الإخلاص للشعب، فشعب مصر عظيم وتحمل الكثير».

واختتم: «قمنا بعمل برنامج محترم وتم تجهيز كافة الأمور الخاصة باللائحة الداخلية للحزب وبمجرد موافقة لجنة شئون الأحزاب سيتم الإعلان الرسمي عن إنشاءه».

ويعقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء، في مكتبة الكائن بـ 41 شارع أحمد عرابي، للحديث عن العديد الأمور المهمة.