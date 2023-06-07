"جائزة خليفة"توقع بروتوكول تعاون مع "الزراعة" المكسيكية لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور 2023

وقعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية في الولايات المتحدة المكسيكية بروتوكول التعاون المشترك الخاص بتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور المكسيكية خلال الفترة 04 – 07 نوفمبر 2023، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالعاصمة مكسيكو سيتي يوم الثلاثاء 06 يونيو 2023 بحضور كل من الدكتور فيكتور فيلالوبوص، وزير الزراعة والتنمية الريفية بالمكسيك، وأحمد المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المكسيك، وسانتياغو أرغويلو كامبوس، منسق عام وزارة الزراعة والتنمية الريفية بالمكسيك، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأشاد الدكتور فيكتور مانويل فيلالوبوص وزير الزراعة في المكسيك بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

كما أكد العلاقة الطيبة بين دولة الامارات العربية المتحدة والمكسيك، مع التأكيد أننا سنضمن دائماً أن يكون لقطاع الاغذية الزراعية تأثير على حياة أفضل للإمارات والمكسيك والأمن الغذائي لسكان العالم.

كما نوه الوزير الى أن كل من الولايات المتحدة المكسيكية ودولة الامارات العربية المتحدة حملت على عاتقها مهمة تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات، حيث كانت الأغذية الزراعية واحدة من القطاعات الرئيسية، وأن القطاع كان واحداً من أكثر القطاعات ديناميكية في السنوات الأخيرة بفضل جهود السفير أحمد حاتم المنهالي.

وأكد أن توقيع هذه المذكرة الجديدة، لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور في المكسيك بدعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أمر مهم للغاية، حيث إن هذا المهرجان في المكسيك هو أول مهرجان يُقام خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مما يزيدنا فخراً ورضا.

كما رحب سانتياغو أرغويلو كامبوس منسق عام وزارة الزراعة والتنمية الريفية بالمكسيك، بالحضور مشيداً بالموقع الريادي الذي حققته دولة الإمارات في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لما له من أهمية في مد جسور التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب أحمد المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المكسيك عن سعادته أن تحتضن سفارة الإمارات العربية المتحدة بالمكسيك توقيع مذكرة التعاون بين الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مع وزارة الزراعة في المكسيك لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور المكسيكية 2023 حيث يعكس ذلك تميز العلاقات الاماراتية المكسيكية والجهود المبذولة لتعزيز سبل تطويرها لقطاعات مختلفة لا سيما الأمن الغذائي، و نسعى إلى توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن قريباً مما سوف يكون داعم ملموس في تطوير التعاون في هذا المجال بين البلدين الصديقين.

وقدم السفير التهنئة الى المكسيك من جديد على احتضانها المهرجان الدولي الأول لنخيل التمر في أواخر العام الماضي والذي تشرفنا بأن تكون جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي راعي رسمي ومساهم لتلك الفعالية، وإنه من دواعي السرور أن أكون شاهداً على توقيع مذكرة التعاون بين وزارة الزراعة والتنمية الريفية للولايات المتحدة المكسيكية، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بناء على العلاقة الودية القائمة بين البلدين والأهمية التي تحظى بها الزراعة والابتكار الزراعي والبحوث المتعلقة بتطوير نخيل التمر وصناعته، وكذلك توطيد وتعميق التعاون الثنائي وتعزيز التنمية الزراعية في كلا البلدين.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذا البروتوكول يأتي ليؤكد على المصداقية الدولية التي حققتها الجائزة بفضل توجيهات ودعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بصفتها أكبر منصة دولية لبناء الشراكات ذات العلاقة بتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.