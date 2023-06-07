محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة 85.81%

اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 م بنسبة نجاح بلغت 85.81%.

تقدم لآداء الامتحان 137749 طالب وطالبة حضر منهم 136581 حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 85.91٪ وتقدم لأداء الامتحان 136838 طالب وطالبة حضر منهم 135706.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 68.59 % حيث تقدم لآداء الامتحان 832 طالب وطالبة حضر منهم 796.



واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 % ، حيث تقدم لآداء الامتحان 67 طالب وطالبة ، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 83 % حيث تقدم لآداء الامتحان 12طالب وطالبة.



وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.