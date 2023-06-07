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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أزهر مطروح: طلاب العلمي يؤدون امتحان "الجبر والهندسة الفراغية" في هدوء وانتظام

رئيس أزهر مطروح يتفقد
رئيس أزهر مطروح يتفقد لجان الامتحانات
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أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الاربعاء، أن طلاب الثانوية الأزهرية أدوا امتحاناتهم وسط أجواء أمنية آمنة واللجان يسودها الهدوء والنظام. 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنه تفقد لجنة مطروح المشتركة ، حيث أدى طلاب القسم  " العلمي الامتحان في مادة " الجبر والهندسة الفراغية"، وحرص على متابعة إجراءات دخول الطلاب اللجان، ووصول الأسئلة وكراسات الإجابة في الموعد المحدد. 

وأشار سالم إلى أن إدارة الامتحانات تحرص علي توفير كافة وسائل الراحة لهم بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر، واطمئن من الطلاب علي مستوي الأسئلة ووضوحها، مشيدا بإنضباط اللجان، متمنيا التوفيق والنجاح لأبناءنا الطلاب.

أزهر مطروح: طلاب العلمي يؤدون امتحان "الحبر والهندسة الفراغية" في هدوء وانتظام

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مطروح أزهر مطروح امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية الجبر والهندسة الفراغية عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية