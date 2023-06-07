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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة خارجية إسواتيني: السلام والأمن بالقارة الأفريقية ضرورة لتحقيق النمو

وزيرة خارجية إسواتيني
وزيرة خارجية إسواتيني
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قالت توليسيلي دلادلا، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة إسواتيني، إن وزراء خارجية أفريقيا أكدوا خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة الكوميسا على أهمية السلام والأمن لتحقيق النمو بالقارة الافريقية.

وأضافت وزيرة خارجية إسواتيني في لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات تأخذ الكثير من الوقت لتناول كافة الأمور المتعلقة بالقارة الافريقية، خاصة على مستوى الاستقرار والسلام، حيث أنه بدون هذه العوامل لن يتحقق أي شئ أو النمو الذي نطمح إليه خلال منتدى الكوميسا.

وتستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، وتحمل القمة هذا العام شعار التكامل الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المُقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.

 

 


 

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