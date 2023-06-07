وزيرة خارجية إسواتيني: السلام والأمن بالقارة الأفريقية ضرورة لتحقيق النمو

قالت توليسيلي دلادلا، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة إسواتيني، إن وزراء خارجية أفريقيا أكدوا خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة الكوميسا على أهمية السلام والأمن لتحقيق النمو بالقارة الافريقية.

وأضافت وزيرة خارجية إسواتيني في لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات تأخذ الكثير من الوقت لتناول كافة الأمور المتعلقة بالقارة الافريقية، خاصة على مستوى الاستقرار والسلام، حيث أنه بدون هذه العوامل لن يتحقق أي شئ أو النمو الذي نطمح إليه خلال منتدى الكوميسا.

وتستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، وتحمل القمة هذا العام شعار التكامل الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المُقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.



