محافظ مطروح يشهد فعاليات مؤتمر "الإعلام والمشروعات القومية المصرية”.. صور

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، المؤتمر الإعلامي الذى نظمته محافظة مطروح بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة تحت عنوان “الإعلام والمشروعات القومية المصرية” فى الفترة من 7 و8 يونيو الجاري.

حاضر في المؤتمر اللواء نصر محمد نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والدكتور أحمد السرساوى نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والشيخ عبد الكريم أبو خريط نائبا عن رئيس العمد والمشايخ، والدكتورة أم العز بريك مدير مركز إعلام مطروح، واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، وعدد من العمد والمشايخ وشباب مطروح ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.



وأكد المحافظ أن المؤتمر ياتى امتداداً لسلسلة من جهود التعاون بين محافظة مطروح والهيئة العامة للإستعلامات؛ إيماناً بقوة ودور الإعلام وأهمية المشاركة والمسئولية المجتمعية للإعلام فى دعم جهود التنمية والتعريف و الترويج لها مع اشتراك الجميع في حماية وبناء الوطن مع كل ما يبذل من جهود ..وانجازات غير مسبوقة، بدأت بالتأكيد على أهمية بناء الانسان إنطلاقا إلى البناء والتعمير فى كافة ربوع الوطن من أجل الوطن وتحقيق مستقبل أفضل لنا وللاجيال القادمة يجب الحفاظ عليها.



وأشار شعيب إلى ما تحقق على أرض مطروح كجزء من الوطن وما يلمسه ابناء المحافظة من مشروعات قومية وتنموية متعددة فى كافة المجالات بفكر وسواعد المصريين كمدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربية ،وتطوير الطريق الدولي الساحلى مطروح إسكندرية، وطريق وادى النطرون- العلمين، ومحور روض الفرج –الضبعة، وسيوة /جغبوب، وكذا تطوير طريق سيوة مطروح الخرسانى ورفع كفاءة الطريق الأسفلتى بطول ٣٠٠كم، والقطار الكهربي السريع السخنة – العلمين – مرسي مطروح، ومشروع مستقبل مصر لزراعة الـ٢،٢ مليون فدان، وقاعدة محمد نجيب ،وتطوير ميناء السلوم البرى بوابة مصر الغربية .. قاعدة ٣ يوليو البحرية.. وميناء جرجوب البحري ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة، ومحطات تحلية مياه البحر وغيرها من مشروعات كبرى.



بينما أوضحت مدير مركز إعلام مطروح أن المؤتمر يأتى فى إطار تبادل الرؤى والأفكار حول المشروعات القومية والتنموية وأهميتها للدولة والمواطن وتبصير المواطنين بتلك الجهود التنموية التى تبذل موضحة أن فعاليات المؤتمر مستمرة حتى غدا الخميس وذلك بمسرح مديرية الشباب والرياضة الساعة ٥ عصرا وفتح حوار مفتوح لتبادل الرؤى الرد على كافة استفسارات وتساؤلات الشباب.



كما ألقى الشيخ عبدالكريم ضيف كلمة عن عمد ومشايخ مطروح، مؤكدا فيها أن أبناء مطروح كما عاهدوا القيادة السياسية سيظلون حراس أمناء شرفاء على حدودنا الغربية وستظل إلى يوم القيامة

مشيرا إلى دور الإعلام تجاه المشروعات القومية والتنموية من رصد ونشر الحقائق بالأرقام للرد على الشائعات، مؤكد على ما تقوم به الدولة لإعادة بناء الجمهورية الجديدة وحل المشكلات من جذورها وليس مسكنات.



بينما أشار رئيس قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات أن المؤتمر يعد جلسه تنوير ومناقشة حول المشروعات القومية متعددة الأبعاد والأشكال التى تقام عليها التنمية في الجمهورية الجديدة، بالتوازى مع الاهتمام الكبير ببناء الإنسان ومبادرات الدولة التى لا تقل عن مشروعات تكلفت المليارات كالمبادرات الصحية وتوفير حياة كرمة للمواطن المصرى، ولولا الإعلام ستظل هذه التنمية صامته ولاتسمع صوت المواطن.



بينما تحدث اللواء نصر سالم عن ارتباط المشروعات القومية بالأمن القومى، مشيرا أن يكون الدفاع عن الوطن فى عصرنا الحالى عن وعى وإدراك لما يحيط من تحديات وطبقا لمقتضيات العصر وما يستخدم من وسائل حديثة كالذكاء الاصطناعي والسيبرانى وغيرها يجب أن نكون على وعى ويقظة بها، مشيرا إلى أن هناك عدد من القدرات يتم المقارنة بينها لمدى قوة الدول وردع امام أى تحديات، فلم تعد القدرة العسكرية أو السياسية فقط بل أيضا الموقع الجغرافى والقدرة الحيوية والبنية التحتيه وما يتم عليها من مشروعات وارادة الشعوب.



وأضاف نصر أن ما يتم من جهود على أرض مصر منذ 2014 غيرت خريطة الوطن بقرارات مدروسة قائمة على العلم وفن الادارة أدت الى اتساع المساحة المأهولة من ٧ % الى ١٤ %،وزيادة مساحة الرقعة الزراعية ٥٠% مع إعادة تدوير المياه وعدم اهدارها بكميات ٨،٦ مليار م ٣ من مياه الصرف وتبطين الترع بما وفر ٣ مليار م٣ ، وإنشاء ٧٥٠٠كم طرق جديدة، بالتوازى مع الحرص على بناء الإنسان وتقوية ارادته، مؤكدا على أن المصريين في رباط الى يوم الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.



بينما تناول نائب رئيس تحرير جريدة الاخبار ما يتم من مشروعات قومية في مصلحة الوطن والمواطن مع اختلاف هدف المشروعات القومية للمصريين على مر العصور منذ بناء الأهرامات مرورا بالسد العالي ثم تحرير الأرض، وتعمير مدن القناة، وترعة السلام توشكى، بنية أساسية وغيرها، مرورا بمساندة الجيش للشعب فى عام 2013، وتحول مفهوم جديد للمشروعات القومية منذ عام 2014 تنطلق لمصلحة الوطن والمواطن، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية، فجيش مصر سيظل عماد الوطن ودور للمصريين الوعى والادراك والالتفاف حول قيادتهم ودعم جهود بناء الدولة وعدم التأثر بالشائعات.



فى نهاية فعاليات اليوم الأول للمؤتمر وجه محافظ مطروح الشكر لضيوف المحافظة على تكبدهم مشقة السفر للمشاركة فى مؤتمر اليوم ودعا أبناء مطروح للاستفادة من وجود هذه القامات العلمية والعسكرية والاستزادة بخبراتهم.

محافظ مطروح يشهد فعاليات مؤتمر الإعلام والمشروعات القومية المصرية”

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