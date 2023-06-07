فرقة البدرشين تقدم العرض المسرحي "ليلة قبل ألف ليلة وليلة"

تقدم فرقة البدرشين المسرحية العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "ليلة قبل ألف ليلة وليلة" على خشبة مسرح مركز شباب البدرشين حتى يوم ١١ يونيو الجاري.

العرض من تأليف أحمد سمير وأشعار سامح رخا وموسيقى وألحان عاصم علاء تصميم رقصات واستعراضات فاروق الشريف وتصميم ديكور وملابس محمد عبد الحميد، جرافيك سينما جلال الدين جمال، مساعدين إخراج د. شيماء أبو غزالة ومحمد سعد الدالي، مخرج منفذ محمد نوير وإخراج محمد حمدان.

تدور أحداث العرض حول العلاقة الأزلية بين الشيطان والإنسان والصراع الدائم بينهما وكيف يوسوس الشيطان للإنسان من أجل أن يوقعه في المحظور وهو معصية الله والشرك به وإسقاط ذلك على القصة الشهيرة ألف ليلة وليلة بحيث نجد أن من أوعز لشهريار بقتل فتاة بعد أن يتزوجها لليلة واحدة هو داسم تلميذ إبليس النجيب وكيف أن شهرزاد تقرر بنفسها أن تضحي كي تكون هي العروس الجديدة لشهريار وتحاول عن طريق ٣ حكايات وهي "الصياد والعفريت"، و"التاجر وملك الجن هيراطيوس"، و"الملك شعبان والعرافة" أن توضح لشهريار أن هناك دائما في الحياة خير وشر، وأنه مثلما توجد الخيانة يوجد حفظ العهود ومثلما يوجد الغدر يوجد التسامح والعفو وأن الإنسان لا يجب أن يعاقب أحد بجريرة سابقة، يتخلل ذلك الحكي مشاهد متداخلة بين شهرزاد وشهريار والشيطان وأتباعه تعليقا على ما يحدث في الحكايات المجسدة أمام الجمهور لنصل إلى نهاية الأحداث لنجد فيها ذلك السياف مسرور والذي تجسد فيه الشيطان داسم وهو يحاول اختطاف شهرزاد من شهريار ومن ثم إعلانه عن نفسه أنه الشيطان ليخيف شهريار ليوافق على قتل شهرزاد ولكن شهريار يرفض الانصياع اليه ويعلن توبته إلى الله ليحدث صراع بين داسم وشهريار وبين جبهة الخير وجبهة الشر ليهرب داسم وإبليس ومعاونيه وتكمل شهرزاد حكايتها التي لا تنتهي .

بتخلل العرض مشاهد سينمائية كجزء من تقديم الحكايات.

العرض بطولة سعيد كريم، عبد الرؤوف أحمد، يوسف محسن، نورهان محسن، محمد القفاص، رحمة أحمد، نظير سيد، ندى زكريا، أحمد صلاح، السيد أبو الدهب، محمد حسين، رائد شوري، حمدي حبيب، روان لبنة، على شعبان، باسل حمدان، محمود قدري، شعبان محمد نوير، محمود قدري، أحمد طلب، علا نوير، مي محسن، يوسف محسن، جلال الدين جمال، عادل أحمد، أدهم صبحي، ملك نوير،أحمد طارق.

العرض ضمن نشاط الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئونالفنية، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل.

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