السيسي ونظيره الأنجولي يستعرضان حرس الشرف في القصر الرئاسي بلواندا.. فيديو

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأنجولي جواو لورنسو، حرس الشرف في القصر الرئاسي بلواندا، ضمن مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي، اليوم الأربعاء.

ونقلت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات حية من استعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين، فيما رحب الرئيس الانجولي بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

ويعقد الرئيسان جلسة مغلقة، اليوم، يعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبناء علاقات قوية ومجالات التعاون القائمة، وتطوير التعاون فى كافة المجالات وخاصة المجالات التنموية التى لها علاقة بالتشييد والطاقة والبنية التحتية.

