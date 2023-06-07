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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة: 250 مليون جنيه لدعم منتخبات الناشئين لكرة القدم

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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أعلن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن اطلاق المبادرة الأكبر من أجل دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة  وشركة  أورا  واتحاد كرة القدم فيما يخص منتخبات الناشئين والشباب لكرة القدم.

وأضاف وزير الرياضة ان المبادرة ستكون لمدة  12 عامًا بقيمة  250 مليون  جنيه قابلة للزيادة مستقبلًا  من اجل العمل  علي استدامة الدعم والتطوير لمنظومة المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها العمرية

وأشار وزير الرياضة الي مساهمات ودعم  المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الوزارة في عدد من المشروعات القومية ومنها كابيتانو مصر وستارز أوف إيجبيت وكذلك الأكاديميات الخاصة التي يشرف عليها الاتحاد المصري لكرة القدم

وأكد وزير الشباب علي  دور الدولة المستمر فى دعم الرياضة  المصرية علي كافة مستويات المنتخبات والألعاب الفردية والجماعية، وتذليل كافة العقبات أمام المنتخبات الوطنية في كرة القدم، وذلك بالتعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك دعم قطاعات الناشئين لكرة القدم المصرية، وتطوير منظومة رعاية موهوبي كرة القدم.

من جانبه أكد  هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا، على أهمية الاستثمار في إعداد النشء والشباب في المراحل السنية المبكرة من خلال توفير أفضل المدربين وأحدث التدريبات لتطوير مستواهم لإعداد أجيال تقود المنتخبات الوطنية للناشئين في المستقبل لتحقيق إنجازات بكبرى البطولات الدولية تليق بما تشهده الرياضة المصرية من تطور خلال السنوات الماضية.

جاء هذا علي هامش المؤتمر الصحفي  الخاص بالإعلان عن تفاصيل أكبر مبادرة لدعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية، الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة امس بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا، أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والاعلامي سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، وأحمد حسن المتحدث الرسمي بإسم المبادرة.

ووقع  برتوكول التعاون بين الوزارة والاتحاد والشركة، الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي للشركة، وليد العطار المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم.

وزير الرياضة اشرف صبحي المبادرة الأكبر اتحاد كرة القدم احمد محمدي